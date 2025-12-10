CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Администрация Рязани и «Ред Софт» запускают совместный проект цифровой трансформации муниципальной ИТ-инфраструктуры

Администрацией Рязани и ИТ-компания «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон совместно реализовать комплекс решений по цифровой трансформации администрации города Рязани.

Ключевым результатом сотрудничества станет пилотный проект «Бесшовная миграция с Microsoft на Linux муниципальной ИТ-инфраструктуры». Его цель – протестировать программно-аппаратное решение, позволяющее перевести рабочие станции и серверы муниципальных органов на отечественные продукты без остановки работы служб.

«Рязань всегда старается участвовать в пилотных проектах. Особое внимание уделяем вопросам импортозамещения, перехода на отечественные продукты. Обеспечение цифрового суверенитета – одна из задач, которую ставит наш Президент и наш губернатор, – сказал Борис Ясинский, исполняющий обязанности главы администрации города Рязани. – Рады стать первопроходцами в этом вопросе. Впоследствии с удовольствием будем делиться нашим опытом с другими муниципалитетами».

«Проект направлен на создание универсального программно-аппаратного комплекса, который сможет использовать любой российский муниципалитет, – отметил Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт». – Мы рассчитываем на плавный и безопасный переход всей инфраструктуры на отечественные решения, что станет важным шагом в обеспечении технологической независимости города».

Программная часть пилота включает операционную систему «Ред ОС» для серверов и рабочих мест, а также систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Аппаратная часть будет обеспечена отечественными серверами, сертифицированные для объектов критической информационной инфраструктуры.

Первый этап пилотного проекта запланирован на IV квартал 2025 г. На примере проекта в Рязани «Ред Софт» ставит задачу сформировать универсальный отечественный программно-аппаратный комплекс, который можно будет масштабировать на другие муниципальные образования России.

Со стороны администрации города проект будет курировать Управление информационной политики и социальных коммуникаций. Сотрудничество направлено на укрепление технологической независимости муниципальной инфраструктуры и повышение эффективности городского управления через внедрение современных отечественных ИТ-решений.

