Госкорпорация по организации воздушного движения выбрала VK Tech и «Р7 офис» для создания единой защищенной ИТ-экосистемы

ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» приобрело российское офисное ПО в составе 10 тыс. лицензий платформы VK WorkSpace и офисного пакета «Р7 офис». Об этом CNews сообщили представители VK.

В составе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — 17 филиалов и 28 тыс. пользователей. Организации было необходимо найти надежных разработчиков, которые предоставили бы экосистемные решения: почту, видеоконференции, мессенджер и редактор документов.

После нескольких месяцев пилотирования отечественных решений предприятие остановилось на офисном пакете «Р7 офис» и платформе VK WorkSpace для корпоративных коммуникаций и совместной работы. На выбор повлияли долгосрочное присутствие вендоров на рынке, кросс-платформенность, а также партнерство VK Tech и «Р7», которое обеспечивает бесшовное внедрение и работу продуктов. Еще одно важное условие — поддержка работы на российской операционной системе «Ред ОС», которая используется в организации.

В госкорпорации развернули защищенную и бесшовную ИТ-экосистему, и с сентября 2025 г. сотрудники ИТ- и ИБ-служб предприятия уже используют новые сервисы. В 2026 г. связку офисного пакета «Р7 офис» и платформы VK WorkSpace планируют масштабировать на все подразделения организации.

«Благодаря технологическому партнерству VK Tech и «Р7» все инструменты доступны на единой платформе — это удобно и безопасно. Можно работать с почтой, переписываться с коллегами в чатах, проводить совещания по видеосвязи, вместе редактировать документы, таблицы и презентации — и все это в одном супераппе на компьютере или смартфоне. Решения обеспечивают усиленную защиту данных и полностью соответствуют требованиям законодательства для использования в госструктурах», — сказал Валерий Стецевич, руководитель службы информационных технологий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

«Мы рады, что редакторы документов «Р7 офис» были выбраны для обеспечения повседневной работы в такой стратегически важной компании для России, как госкорпорация по организации воздушного движения. Наше совместное с VK Tech решение предоставило предприятию комплексную платформу, которая полностью соответствует требованиям информационной безопасности и современным стандартам эффективности. Мы сторонники постоянного развития и не останавливаемся на достигнутом, поэтому всегда рады обратной связи, так как в том числе благодаря ей мы делаем наши решения лучше», — отметил генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

«Мы высоко ценим доверие, оказанное нам главной организацией по аэронавигационному обслуживанию в России. Внедрение платформы VK WorkSpace и решения от «Р7» позволит эффективно реализовать политику импортозамещения и технологического суверенитета в авиационной отрасли. Мы продолжим улучшать продукты, чтобы наши клиенты получали доступ к технологиям мирового уровня — с высокой защищенностью, бесшовным пользовательским опытом и широкой функциональностью для оптимизации управленческих и административных процессов», — сказал коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен.

