«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» объединяют усилия по развитию технологического предпринимательства

«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» договорились о совместной работе по развитию малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, включая технологическое предпринимательство. Соответствующее соглашение подписали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и статс-секретарь – заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Наталья Коротченкова. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Россия может стать технологическим лидером. Нужно показать молодым специалистам, что технологии — это дело жизни, которое можно начать уже сегодня. Мы уверены, что человек и технологии должны работать вместе. Тогда страна будет сильной и современной», — сказал Алексей Нечаев.

Объединение усилий и ресурсов партии «Новые люди» и «Корпорации МСП» будет способствовать улучшению системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях.

«Малый и средний бизнес сегодня играет важную роль в формировании технологического ландшафта страны. МСП занимаются производством космических аппаратов и беспилотной авиации, создают новые композитные материалы, разрабатывают интеллектуальные системы управления и т.д. Соглашение с партией «Новые люди» позволит объединить усилия по развитию технологического предпринимательства в России и сформировать бесшовную систему «школа-вуз-технологический бизнес» для максимально эффективного развития компаний в сфере создания новых технологий и высокотехнологичных решений для укрепления производственного суверенитета нашей страны, – сказала Наталья Коротченкова. – Кроме того, планируется наладить взаимодействие по важным для предпринимателей вопросам расширения рынков сбыта, развития кооперации, повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и другим».

Также стороны договорились сотрудничать в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», оказывать содействие в развитии финансовой поддержки субъектов МСП и цифровизации инструментов развития малого и среднего бизнеса, в том числе на основе цифровой платформы МСП.РФ.

