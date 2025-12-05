CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ Обнинска

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила новый этап цифровизации коммунальной инфраструктуры Обнинска, внедрив в управление ЖКХ технологии искусственного интеллекта. Проект позволил создать «цифрового двойника» городских сетей водо- и теплоснабжения, а также автоматизировать до 80% диспетчерских операций. ИИ не просто фиксирует отклонения в работе насосных станций или теплопунктов в реальном времени, но и прогнозирует возможные инциденты. Это позволяет предотвращать нештатные ситуации до того, как они приведут к отключению потребителей. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

В единый центр мониторинга и управления на базе собственной «Инфраструктурной IoT-платформы» интегрировано свыше 70 объектов тепло- и водоснабжения, а также более 500 многоквартирных домов. Ключевая особенность обновленной системы — предиктивная аналитика. Качество автоматизированного управления повышается в несколько раз — ИИ проверяет множество данных, анализирует их с помощью различных моделей и прогнозирует с точностью 80-90% в каком режиме работает оборудование, по которому зафиксирован инцидент.

Контрольные точки на объектах ЖКХ города Обнинска оборудованы различными измерительными приборами, которые несколько раз в секунду передают данные в диспетчерский центр. При повреждении каналов связи оборудования с диспетчерским центром или при выходе из строя измерительных приборов, искусственный интеллект оценивает параметры работы оборудования до точки инцидента, по периметру точки инцидента и после точки инцидента, рассчитывая и прогнозируя состояние оборудования.

«Важно, чтобы данные в диспетчерском центре по контрольным точкам ЖКХ всегда были актуальные и достоверные. Ранее в случае повреждения канала связи аварийным бригадам приходилось выезжать на объект, определять вручную причину инцидента и регулировать оборудование. Сейчас искусственный интеллект помогает оператору определять состояние инженерных систем даже при частичной потере связи с оборудованием или при некорректной работе отдельных приборов, — сказал директор проектного офиса «Инфраструктурная IoT-платформа» РИР Валентин Чубаров.

«Инфраструктурной IoT-платформы» является полностью отечественной разработкой, входит в Единый реестр российского ПО, соответствует требованиям ФСТЭК России и уже применяется более чем в 10 проектах в сфере управления ЖКХ, а также инженерными системами зданий и сооружений. На базе ПО в центральном офисе РИР развернута демолаборатория - она помогает увидеть, как будет выглядеть автоматизированная система оперативного диспетчерского управления инженерными системами на объекте.

РИР в рамках концессионного соглашения с городом Обнинск, реализует проект по модернизации и цифровой трансформации объектов ЖКХ – теплоснабжение, водоснабжение, очистные сооружения, учет потребления ресурсов с 2023 г. Разработку программных комплексов и проекты с использованием «Инфраструктурной IoT-платформы» и «Цифрового ресурсоснабжения» выполняет компания РИР «Городские технологии» ― разработчик цифровых решений в сфере умного и безопасного города.

