В Петербурге за прокладкой метро теперь наблюдают онлайн

За процессом стройки подземки теперь наблюдают онлайн по камерам — они установлены на участках будущих станций метро «Каменка» и «Броневая». Об этом CNews сообщили представители компании «Комфортел».

«Это простые инженерные решения, но теперь связь есть там, где ее не было. Съемка идет с камер на горнопроходческим щите и с камер, которые мы установили в уже построенном тоннеле», — сказал гендиректор компании «Комфортел» Дмитрий Петров.

Камеры на щите уже были — ранее их установил «Комфортел» и сейчас провел к ним интернет. Наблюдение в тоннеле пришлось делать с нуля, теперь камеры стоят там каждые 500 м.

Дмитрий Петров уточнил, что раньше такой связи в метро не было. В 2026 г. камеры планируют установить и на других линиях метрополитена.

По словам гендиректора «Комфортела», онлайн-наблюдение позволяет не допускать критических ситуаций на стройке и контролировать процесс прокладки новых линий с поверхности.

