CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Электроника
|

Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов

Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов. Технология виртуальной реальности позволит обучающимся освоить работу на грузовом терминале, не выходя из аудитории. Надев VR-очки, обучающийся попадает в виртуальную среду, имитирующую контейнерный терминал, и сможет примерить на себя роль тальмана – специалиста, который физически осматривает грузы и фиксирует их параметры в системе учета. Тренажер поможет колледжам и вузам в подготовке кадров для морских портов и железнодорожных терминалов. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Транспортно-логистический сектор испытывает рекордную нехватку квалифицированных специалистов: по оценкам Минтранса, к 2030 г. дефицит кадров в логистике составит более 400 тыс. человек. Это ставит перед образовательными организациями непростую задачу: обеспечить стратегически важную отрасль работниками, которые обладают нужными практическими навыками и готовы влиться в производственный процесс сразу после выпуска.

Петербургская ИT-компания «Солво», разработчик цифровых решений для портов и терминалов, активно сотрудничает с колледжами и вузами в части организации практического обучения. Осенью 2025 г. команда «Солво» представила пилотную версию VR-тренажера для обучения одному из первичных производственных процессов – приему контейнеров и связанным с ним операциям.

Интерактивный тренажер позволяет изучить работу тальмана — специалиста первого учетного звена, который проводит изначальный осмотр контейнера и фиксирует в системе управления терминалом (далее - TOS) его состояние. Именно на основе данных этого осмотра TOS определяет логику размещения контейнера и его дальнейшей перевалки. Надев очки виртуальной реальности, обучающийся оказывается в симуляции, имитирующей морской или железнодорожный терминал. На VR-терминале можно отработать базовые производственные сценарии, научиться принимать и осматривать контейнеры. Так обучающиеся могут освоить практические навыки в безопасной цифровой среде – без выезда на площадку.

Знать, как производится приемка грузов, и понимать значение этого этапа для дальнейшей перевалки – важная компетенция для выпускников. Колледжи занимаются обучением оперативного персонала, задействованного в порту и на терминале, а вузы готовят потенциальных руководителей перегрузочных комплексов. Поэтому выпускники как колледжей, так и вузов должны получить базовые навыки приемки грузов, чтобы понимать, как устроена логика производственных процессов.

СПбМРК тесно сотрудничает с «Солво» в рамках проекта Solvo.EDU: компания предоставляет обучающимся профильных направлений доступ к учебной версии системы управления терминалом Solvo.TOS для практических занятий. Курсанты СПбМРК первыми получили возможность протестировать VR-тренажер в действии.

«Разработка VR-тренажера стала логичным продолжением нашего сотрудничества с отраслевыми учебными заведениями. Мы видим, насколько важно готовить обучающихся к работе с реальными информационными системами и производственными процессами. Как ведущий разработчик программного обеспечения для терминалов, мы готовы предоставить разные практические инструменты – и учебную версию Solvo.TOS для формирования комплексной картины работы порта, и решения на основе VR для освоения прикладных навыков отдельно взятой профессии в безопасной высокотехнологичной среде», — Ирина Владимировна Карелина, руководитель направления по работе с госучреждениями «Солво».

В будущем «Солво» планирует развивать VR-тренажер на основе обратной связи от преподавателей и обучающихся, расширяя сценарии и функциональность решения.

«Практическое обучение – важная часть подготовки специалистов в областях, требующих высокого уровня технической подготовки. К ним относятся и морское дело, и логистика, и рыбная промышленность. Сотрудничество с «Солво» позволяет нам работать в рамках практико-ориентированного подхода и помогать обучающимся получать именно те компетенции, которых ждёт от них потенциальный работодатель», — Сергей Геннадьевич Лосяков, директор СПбМРК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

В России наладили выпуск печатных плат. Их доля остается низкой, зато себестоимость высока

Российскому оборудованию для производства чипов придется несладко: требования слишком высоки

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР EdTech: Цифровизация образования
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок HR Tech 2025
ОБЗОР Российские RPA-платформы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Онлайн-доски 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Kubernetes: Легкий старт 2025