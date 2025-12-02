Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов

Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов. Технология виртуальной реальности позволит обучающимся освоить работу на грузовом терминале, не выходя из аудитории. Надев VR-очки, обучающийся попадает в виртуальную среду, имитирующую контейнерный терминал, и сможет примерить на себя роль тальмана – специалиста, который физически осматривает грузы и фиксирует их параметры в системе учета. Тренажер поможет колледжам и вузам в подготовке кадров для морских портов и железнодорожных терминалов. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Транспортно-логистический сектор испытывает рекордную нехватку квалифицированных специалистов: по оценкам Минтранса, к 2030 г. дефицит кадров в логистике составит более 400 тыс. человек. Это ставит перед образовательными организациями непростую задачу: обеспечить стратегически важную отрасль работниками, которые обладают нужными практическими навыками и готовы влиться в производственный процесс сразу после выпуска.

Петербургская ИT-компания «Солво», разработчик цифровых решений для портов и терминалов, активно сотрудничает с колледжами и вузами в части организации практического обучения. Осенью 2025 г. команда «Солво» представила пилотную версию VR-тренажера для обучения одному из первичных производственных процессов – приему контейнеров и связанным с ним операциям.

Интерактивный тренажер позволяет изучить работу тальмана — специалиста первого учетного звена, который проводит изначальный осмотр контейнера и фиксирует в системе управления терминалом (далее - TOS) его состояние. Именно на основе данных этого осмотра TOS определяет логику размещения контейнера и его дальнейшей перевалки. Надев очки виртуальной реальности, обучающийся оказывается в симуляции, имитирующей морской или железнодорожный терминал. На VR-терминале можно отработать базовые производственные сценарии, научиться принимать и осматривать контейнеры. Так обучающиеся могут освоить практические навыки в безопасной цифровой среде – без выезда на площадку.

Знать, как производится приемка грузов, и понимать значение этого этапа для дальнейшей перевалки – важная компетенция для выпускников. Колледжи занимаются обучением оперативного персонала, задействованного в порту и на терминале, а вузы готовят потенциальных руководителей перегрузочных комплексов. Поэтому выпускники как колледжей, так и вузов должны получить базовые навыки приемки грузов, чтобы понимать, как устроена логика производственных процессов.

СПбМРК тесно сотрудничает с «Солво» в рамках проекта Solvo.EDU: компания предоставляет обучающимся профильных направлений доступ к учебной версии системы управления терминалом Solvo.TOS для практических занятий. Курсанты СПбМРК первыми получили возможность протестировать VR-тренажер в действии.

«Разработка VR-тренажера стала логичным продолжением нашего сотрудничества с отраслевыми учебными заведениями. Мы видим, насколько важно готовить обучающихся к работе с реальными информационными системами и производственными процессами. Как ведущий разработчик программного обеспечения для терминалов, мы готовы предоставить разные практические инструменты – и учебную версию Solvo.TOS для формирования комплексной картины работы порта, и решения на основе VR для освоения прикладных навыков отдельно взятой профессии в безопасной высокотехнологичной среде», — Ирина Владимировна Карелина, руководитель направления по работе с госучреждениями «Солво».

В будущем «Солво» планирует развивать VR-тренажер на основе обратной связи от преподавателей и обучающихся, расширяя сценарии и функциональность решения.

«Практическое обучение – важная часть подготовки специалистов в областях, требующих высокого уровня технической подготовки. К ним относятся и морское дело, и логистика, и рыбная промышленность. Сотрудничество с «Солво» позволяет нам работать в рамках практико-ориентированного подхода и помогать обучающимся получать именно те компетенции, которых ждёт от них потенциальный работодатель», — Сергей Геннадьевич Лосяков, директор СПбМРК.