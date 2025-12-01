CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Образовательные учреждения Якутии переходят на российское ПО «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и взаимопонимании. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В соответствии с договоренностями стороны будут совместно работать над проектами по поставке и внедрению отечественного офисного ПО «МойОфис Образование» в школьные, дошкольные и средние профессиональные учебные заведения Республики Саха (Якутия). Соглашение направлено на реализацию государственной стратегии по импортозамещению программного обеспечения и укреплению цифрового суверенитета в одном из ключевых регионов Дальнего Востока.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено масштабной образовательной и просветительской работе. Специалисты «МойОфис» проведут консультации и окажут поддержку в организации обучения педагогов и учащихся работе с отечественным ПО. Кроме того, планируется проведение совместных мероприятий (курсы, семинары, вебинары), а также конкурсов, олимпиад и хакатонов, направленных на популяризацию российского программного обеспечения и развитие цифровой грамотности.

«Для нас, как для региона с огромной территорией и особым вниманием к развитию собственного кадрового и технологического потенциала, использование безопасного и современного отечественного программного обеспечения — стратегический приоритет. Внедрение решений «МойОфис» в образовательных учреждениях Республики Саха — это инвестиция в будущее. Мы формируем у наших детей компетенции работы с российским софтом, который будет сопровождать их на протяжении всей жизни», — сказала министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Нюргуна Соколова.

«Стратегия Якутии по переходу на отечественное ПО в образовании — это взвешенное и перспективное решение. Мы рады, что столь значимый субъект России выбрал наши решения для укрепления своего технологического суверенитета. В системе образования региона функционирует более 600 общеобразовательных организаций, охватывающих свыше 153 тыс. обучающихся. Подписание меморандума — это только начало большой совместной работы, которая включает не только поставку ПО, но и глубокую интеграцию в образовательный процесс, подготовку кадров и формирование комфортной цифровой экосистемы на основе российских разработок», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Сотрудничество с Республикой Саха (Якутия) продолжает активную работу «МойОфис» с субъектами Российской Федерации. На сегодняшний день у компании заключены соглашения о сотрудничестве более чем с 30 регионами страны, что подтверждает статус «МойОфис» как флагмана импортозамещения в сегменте офисного программного обеспечения.

