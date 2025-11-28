«ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста» заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для беспилотных трамвайных систем

В Екатеринбурге состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между компаниями «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста». Об этом CNews сообщили представители «Группы Мовиста».

Целью сотрудничества станет осуществление совместной деятельности компаний по формированию кадрового, технологического и методического потенциала в сфере инновационного городского транспорта.

Соглашение было подписано генеральным директором «ТМХ-Интеллектуальные системы» Андреем Романчиковым и генеральным директором «Группы Мовиста» Алексеем Зотовым.

«Наша компания готова участвовать в подготовке специалистов для сферы инновационного городского транспорта, делиться своими наработками в области создания и внедрения технологий беспилотного электротранспорта. Наша цель — способствовать системной готовности транспортной отрасли страны к эффективному использованию автономных систем управления», – сказал генеральный директор «ТМХ-Интеллектуальные системы» Андрей Романчиков.

Совместная работа «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группы Мовиста» ускорит переход от испытаний беспилотного электротранспорта к его коммерческому использованию в городах, позволит вести системную разработку необходимой инфраструктуры и, что важно, осуществлять подготовку высококомпетентных кадров.

«Как профессиональный оператор, мы не только модернизируем инфраструктуру и обновляем подвижной состав, но и активно развиваем компетенции в области современного городского электротранспорта. «Группа Мовиста» готова делиться уникальным опытом, полученным при реализации своих ключевых проектов в Верхней Пышме, Курске, Липецке, Перми и Ярославле», – сказал генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.

Соглашение о сотрудничестве заключено между «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группой Мовиста» до конца 2030 г.

«Группа Мовиста» комплексно модернизирует трамвайные системы в нескольких городах страны и занимается внедрением цифровых решений для повышения эффективности пассажирских перевозок общественным транспортом. В данный момент проект компании «Верхнепышминский трамвай» стал уникальной площадкой для внедрения инноваций: здесь уже работает первое на Урале цифровое депо, где стартовало тестирование беспилотного трамвая.