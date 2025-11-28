CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ»

«СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ». Компания вывела на рынок новую услугу — дистанционное оформление квалифицированного сертификата электронной подписи (КЭП) в личном кабинете Удостоверяющего центра (УЦ) «СберКорус» с помощью «Госключа». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это существенно упрощает процедуру идентификации при оформлении сертификата электронной подписи (ЭП), позволяя клиентам избежать очных визитов в офис УЦ или его представительство. Токены для хранения ключа ЭП можно заказать через пункты самовывоза маркетплейсов Wildberries или Ozon.

Клиент сперва регистрируется в приложении «Госключ». Там же онлайн частное лицо или сотрудник организации подтверждает личность и подписывает заявление на выпуск КЭП физического лица. Данные о подтверждении личности в «Госключе» появляются также в системе СберКорус. Затем клиент переходит в личный кабинет Удостоверяющего центра оператора ЭДО и записывает сертификат КЭП на токен (специализированный USB- носитель). Приобрести последний заранее можно через маркетплейсы Wildberries или Ozon.

Клиент регистрируется в личном кабинете УЦ, заполняет необходимые данные, которые проходят обязательную проверку в гос.органах через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). После этого необходимо скачать мобильное приложение «Госключ», получить в нём квалифицированный сертификат ЭП и с помощью него подписать заявление на создание КЭП физлица в УЦ СберКорус. Затем необходимо создать ключ подписи на токен (специализированный USB- носитель) и установить сертификат. Приобрести токен заранее можно через маркетплейсы Wildberries или Ozon.

«Расширение способов идентификации при получении квалифицированного сертификата ЭП значительно повышает доступность цифровых сервисов для физических лиц и организаций в нашей стране. Теперь для получения сертификата ЭП на токен в регионах страны не требуется много усилий. Благодаря новому функционалу нашего сервиса мы смогли сделать процесс получения сертификата ЭП простым, быстрым и удобным для тех клиентов, которым раньше было сложно пройти стандартную процедуру», ‒ сказал директор Удостоверяющего центра «СберКорус» Алексей Апкаликов.

С использованием квалифицированного сертификата ЭП в мобильном приложении «Госключ» возможно дистанционно получить сертификат электронной подписи (ЭП) с записью на токен без личного визита в Удостоверяющий центр (УЦ) СберКорус. Сервис доступен каждому гражданину России с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги».

В мобильном приложении «Госключ» ключ электронной подписи создается, хранится и применяется в приложении: не нужны USB-токены и СМС-пароли ‒ все функции доступны без личной явки и без бумажного документооборота. Для формирования квалифицированного сертификата ЭП требуется подтверждение личности либо личным присутствием в МФЦ или банке, либо удаленным методом с использованием биометрии или загранпаспорта нового образца и устройства с поддержкой NFC. Пользоваться УКЭП в «Госключе» возможно лишь в интегрированных системах, таких как электронный документооборот («ЭДО»), государственные сервисы иные коммерческие системы, интегрированное с «Госключом». Основные сценарии использования включают подачу налоговых отчётов, заключение договоров, регистрацию недвижимости и работу с государственными услугами. Однако существует ряд ограничений: «Госключ» не поддерживает все существующие цифровые площадки, особенно частные корпоративные системы, поэтому использование КЭП на USB-токенах остаётся универсальным решением.

