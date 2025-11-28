CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска

МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить и получить сим-карты оператора во многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного в ТРЦ «ЯркоМолл». Инициатива позволит действующим и новым абонентам существенно ускорить процесс получения услуг связи. Об этом CNews сообщили представители

Услуга будет особенно актуальна для иностранных граждан. Согласно текущей редакции закона «О связи», с начала текущего года оформление договора на оказание услуг мобильной связи для иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по новым правилам. Так, иностранные граждане обязаны нотариально заверить перевод документа, удостоверяющего личность, оформить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), создать аккаунт на портале Госуслуг и подтвердить его. Потом необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Получение СНИЛС требует посещения МФЦ или отделения Социального фонда России (СФР), для сдачи биометрии необходимо прийти в банк; весь процесс может занять до нескольких недель. Оператор связи сможет предоставить услуги только после проверки данных об абоненте на портале Госуслуг и в Единой биометрической системе (ЕБС).

«Вместе с МФЦ Иркутска мы запустили не просто новый пункт выдачи сим-карт, а целый сервисный центр. Его цель — помочь людям быстро и без лишних хлопот подключить мобильную связь и цифровые услуги. Теперь все можно сделать в одном месте: от оформления документов до настройки важных сервисов. Это особенно важно для иностранных граждан — раньше соблюдение новых правил отнимало у них много сил и времени, а теперь эта процедура стала гораздо проще», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

В перспективе МТС планирует масштабировать сотрудничество с МФЦ и на другие филиалы ведомства в Иркутской области.

