В Забайкальском крае запущен проект по использованию приложения MILA для доступа граждан к медицинским документам

Компания «ЭлНетМед» при поддержке Минздрава Забайкалья реализовала проект по внедрению в регионе цифрового медицинского помощника для пациентов MILA, который обеспечивает доступ к профильным документам из государственных и частных медицинских организаций в личном кабинете. Проект стартовал в 2025 г. и направлен на повышение преемственности медицинской помощи и удобства взаимодействия пациентов с системой здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Обмен данными происходит строго по защищенным каналам связи в соответствии с российским законодательством. В целях обеспечения безопасности MILA официально подключена к «Госуслугам» для авторизации пользователей.

MILA доступна пользователям в веб-версии и как мобильное приложение (RuStore, AppStore, Google Play). Благодаря внедрению цифрового решения жители Забайкальского края могут просматривать в одном сервисе заключения врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, рецепты, направления и другие документы. Пользователь также может самостоятельно добавлять документы, материалы и делиться медицинской картой с врачом по ссылке или уникальному коду доступа.

Проект открывает ряд преимуществ для медучреждений. Врачи государственных организаций получают доступ к данным, сформированным частными клиниками, работающими по ОМС, в региональном «Портале врача». Медики частных организаций, в свою очередь, могут получить доступ к документам государственных учреждений — при условии разрешения пациента в приложении. Это повышает информированность врача и улучшает преемственность врачебной помощи.

Помимо медкарты в MILA включен сервис «Аптеки», благодаря которому пользователь может сравнивать цены и резервировать лекарственные средства в 240 аптеках региона, при этом стоимость при онлайн-бронировании в большинстве случаев ниже, чем в аптеке.

«Нам удалось создать цифровое пространство для государственных и частных медицинских организаций. У жителей региона все медицинские документы могут быть теперь в одном месте, независимо от того, в какой клинике они были созданы. А у врачей появилась возможность получать от пациента доступ к его медицинской истории, что важно для точной диагностики и эффективного лечения. Это большой шаг к повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей Забайкалья», — сказала директор медицинского информационно-аналитического центра Ирина Черняева.

«Внедрение MILA в регионе — это шаг к более открытому и удобному взаимодействию между пациентом и системой здравоохранения. Когда вся медицинская информация для пациента находится в одном месте, и он сам управляет доступом к ней для врачей, повышается качество медпомощи. А дополнительные сервисы приложения помогают сделать лечение более доступным», — сказала Ирина Скворцова, руководитель проекта MILA компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

Приложение MILA создано на базе платформы N3.Health (ООО «ЭлНетМед»), которая объединяет многочисленные цифровые сервисы для медицинских учреждений. Клиники, подключенные к N3.Health, могут использовать MILA бесплатно как универсальный личный кабинет для взаимодействия с пациентами.

