МТС перевела взаимодействие южноуральских архивов в онлайн-формат

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила Государственный комитет по делам архивов Челябинской области к отечественной платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». С помощью цифрового решения сотрудники архивных органов и учреждений со всей Челябинской области смогут проводить в онлайн-формате заседания и встречи, а также методологические семинары и обучение персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Государственный комитет обеспечивает работу и взаимодействие Государственного архива Челябинской области, архивов муниципалитетов и городских округов региона, а также оказывает государственные услуги южноуральцам, юридическим лицам и госучреждениям. Многие из мероприятий госкомитета проходят на платформе «МТС Линк» в онлайн- и гибридном формате. Среди них – собрания экспертных комиссий и коллегий архивных органов Челябинской области, в том числе заседания для отбора документов в состав Архивного фонда Российской Федерации. Также «МТС Линк» позволяет госкомитету проводить в онлайн-формате курсы повышения квалификации сотрудников архивов, методические семинары и оперативные совещания по видеосвязи.

Для взаимодействия и обмена опытом сотрудники южноуральских архивов проводят встречи и телемосты по методическим и научно-исследовательским вопросам с профильными подразделениями в Уральском и Поволжском федеральных округах, а также в более удаленных от Челябинска регионах. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров. Функционал «МТС Линк» позволяет также производить автоматическую запись мероприятий, чтобы в дальнейшем можно было делиться ею с участниками и выставлять на платформы. Запись можно обработать во встроенном редакторе: обрезать начало и конец, удалить паузы или ненужные фрагменты и собрать итоговую версию из выбранных частей.

«Платформа «МТС Линк» – полностью отечественная разработка, которая обеспечивает безопасность и конфиденциальность общения. За годы работы она уже доказала свою эффективность в том числе в медицинских, образовательных и государственных учреждениях. Комитет по делам архивов Челябинской области работает с большим объемом данных и коммуницирует с десятками подразделений, поэтому для него особенно важно выстроить процессы с применением онлайн и гибридного формата работы. Функционал сервиса позволяет организаторам встреч обеспечить одинаковую вовлеченность и тех участников, кто присутствует непосредственно на мероприятии, и тех, кто подключается удаленно», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.