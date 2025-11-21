CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Органы исполнительной власти Нижегородской области переходят на ОС Astra Linux и службу каталога ALD Pro

В рамках реализации стратегии импортозамещения Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области инициировало миграцию ИТ-инфраструктуры всех органов исполнительной власти региона с продукции Microsoft на операционную систему Astra Linux и программный комплекс для управления доменом ALD Pro от «Группы Астра». Ожидается, что уже к концу 2025 г. новое ПО будут применять на 10 тыс. рабочих мест. Кроме того, договор с разработчиком предусматривает пакет услуг сопровождения, рассчитанный на три года. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Работы, связанные с интеграцией обоих решений, взяли на себя специалисты государственного автономного учреждения Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» (ЦИТ), при этом эксперты «Группы Астра» готовы оперативно оказывать им всю необходимую помощь. В частности, к процессу намерены подключиться архитекторы, чтобы эффективнее распределить доменные контроллеры и нагрузку на них. Также ряд специалистов ЦИТа посетит курсы в авторизованных учебных центрах разработчика, остальные сотрудники смогут пройти мастер-классы по работе с ОС Astra Linux и службой каталога ALD Pro, а для администраторов подведомственных организаций будет открыт доступ к образовательному порталу разработчика.

«Переход на отечественное программное обеспечение – логичный этап в построении технологического суверенитета региона. Использование отечественной операционной системы снижает критическую зависимость от иностранного программного обеспечения. Это создает основу для стабильной и предсказуемой работы всех информационных систем исполнительной власти для дальнейшей цифровизации региона», — отметил Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области.

«Мы благодарны Министерству цифрового развития и связи Нижнего Новгорода за доверие и выбор наших решений. Мы уверены, что замена ПО пройдет успешно и будем активно содействовать этому, придерживаясь принятого в нашей компании продуктово-сервисного подхода. Наша команда имеет репутацию лидера рынка, который создает не только наиболее безопасное, функциональное и удобное ПО, но и предоставляет необходимый комплекс услуг, благодаря чему наши заказчики могут легко интегрировать отечественные решения в свою инфраструктуру, а затем с комфортом их использовать», — сказал Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».

