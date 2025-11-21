Более 1,6 млн скан-образов метрических и актовых книг Московской области доступно онлайн

На сервисе «Поиск по архивам» представлено более 1,6 млн скан-образов, охватывающих свыше 6,5 тыс. метрических и актовых книг Московской области конца XVIII – начала XX веков. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пользователи “Поиска по архивам” уже более 5,6 млн раз просмотрели архивные документы Подмосковья. В период с октября по ноябрь в сервисе появилось свыше 580 тыс. новых скан‑образов документов, находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Московской области», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Среди новых документов – метрические и актовые книги поселений Московской губернии, располагавшихся на территории современных городских округов: Богородского, Волоколамского, Дмитровского, Домодедово, Коломна, Красногорского, Лосино-Петровского, Мытищи, Орехово-Зуевского, Рузского, Одинцовского, Подольск, Пушкинского, Талдомского, Шатура, Химки.

Проект «Поиск по архивам» «Яндекс» запустил в начале 2023 г. Для распознавания текстов оцифрованных архивных документов сервис использует технологию, основанную на оптическом распознавании символов. Нейросеть узнает утраченные знаки – например, исчезнувшие из алфавита буквы, – учитывает особенности почерка и за несколько секунд преобразует трудночитаемые записи в печатный текст.

Для того, чтобы найти нужную информацию, достаточно ввести имя человека, название населенного пункта или иные данные. Сервис покажет цифровые копии исторических документов. Например, всего за несколько кликов можно найти, когда родились прабабушка и прадедушка, где они венчались и как звали их родителей.