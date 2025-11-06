В Подмосковье упростили выдачу разрешений на изменение имени и фамилии ребенка

В электронную форму услуги на региональном портале внедрили новые умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка оптимизировали. Теперь внедренный в электронную форму умный сервис автоматически проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Чтобы добавить информацию, заявителю нужно будет просто выбрать нужного ребенка из предложенного списка», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, еще один умный сервис проверит, не было ли ранее подано заявление на эту услугу. Это поможет избежать повторной подачи обращения, в случае если решение по предыдущему еще не поступило.

Услуга «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Юридические вопросы». В рамках услуги жители Подмосковья могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы. Воспользоваться услугой могут физические лица. Результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.