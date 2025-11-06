CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Цифровая история Ямала: «Элар» завершил новый проект по созданию электронных архивов региона

Корпорация «Элар» завершила очередной проект по оцифровке документов для архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках работ были созданы электронные копии более 125 тыс. листов архивных документов муниципального архива администрации города Ноябрьска, которые загружены в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Проект стал частью масштабной программы цифровизации архивного наследия Ямала, которую регион в сотрудничестве с «Элар» реализует с 2012 г. Тогда компания создала первые электронные ресурсы на основе документов постоянного срока хранения. Сегодня работы продолжаются: в 2024-2025 гг. «Элар» системно расширяет единый цифровой фонд округа, подключая новые муниципальные архивы и обеспечивая современный доступ к управленческой и исторически значимой информации.

Оцифровка документов архива города Ноябрьска включала полный технологический цикл: подготовку, сканирование, контроль качества изображений, структурирование массивов по фондам и делам, а также загрузку данных в ГИС «Электронный архив ЯНАО». В состав фондов архива входят документы разных форматов - от А6 до А0, включая экземпляры на кальке, листы с угасающим текстом и материалы постоянного срока хранения.

Для точной передачи деталей и сохранности оригиналов использовалось профессиональные планетарные сканеры ЭЛАР, обеспечивающие бесконтактное сканирование с разрешением до 600 dpi. Системы холодного и LED-освещения, регулируемые книжные колыбели и программная настройка параметров позволили оцифровать даже хрупкие документы без риска повреждения. Все созданные электронные массивы прошли контроль качества перед загрузкой в государственную систему хранения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей

Оборонные предприятия России и Белоруссии стали целью кибератаки. Хакеры используют как приманку фальшивые военные документы

В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/