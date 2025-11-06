CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Определены критерии отбора участников эксперимента по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за ЖКУ

В рамках проведения эксперимента по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за оплату ЖКУ определены критерии для участия организаций жилищно-коммунального хозяйства. К ним относятся: минимальное количество жилых помещений, по которым передаётся информация в ГИС ЖКХ, наличие программного обеспечения, автоматизирующего процесс взыскания дебиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России.

Таким образом, управляющей организации необходимо разместить в ГИС ЖКХ информацию в отношении как минимум 20 тыс. жилых помещений за любой месяц 2025 г. Ресурсоснабжающей организации, региональному оператору по обращению с твердыми постпродуктами и региональному оператору капитального ремонта — не менее 100 тыс. жилых помещений, расчетному центру — не менее 200 тыс..

Данные критерии направлены на привлечение компаний, готовых к интеграции и получению результатов в статистически значимом объеме. Вовлечение крупных организаций ЖКХ предполагает наличие необходимых технических ресурсов, достаточной гибкости прикладного программного обеспечения и возможности оперативного координирования процессов информационного взаимодействия между организациями.

Участник эксперимента должен иметь программное обеспечение, автоматизирующее процессы судебного взыскания, быть готовым к выгрузке большого числа заявлений в различном виде и форматах, заданных Оператором ГИС ЖКХ.

Кроме того, проведение эксперимента способствует выявлению и систематизации максимального количества нестандартных случаев оформления заявлений в судебные органы организациями ЖКХ.

Эксперимент по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за оплату ЖКУ проводится в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2025 г. № 964 («О проведении эксперимента по взаимодействию государственных информационных систем при подаче мировым судьям документов в электронном виде и вынесении ими судебных приказов о взыскании задолженности по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, энергетических ресурсов»).

