Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры

«Газпром трансгаз Сургут» и проектно-конструкторское предприятие «Пеленг» подписали соглашение о разработке отечественного сервиса аэромониторинга для контроля газотранспортной инфраструктуры. Решение направлено на повышение экологической и промышленной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Газпром трансгаз Сургут».

Технология с использованием беспилотных авиационных систем и лазерных детекторов обеспечит контроль состояния магистральных газопроводов. Датчики будут фиксировать изменения в составе атмосферы и передавать данные в реальном времени, что позволит охватывать труднодоступные участки и формировать точную аналитику для эффективного управления инфраструктурой.

В рамках сотрудничества предусмотрены пилотные испытания и внедрение сервиса на объектах газотранспортной системы. С применением российских технологий и специализированного оборудования планируется создать масштабируемое решение для широкого применения в отрасли.

Евгений Брагар, генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения»: «Мы разрабатываем систему, которая позволит не только выявлять риски, но и формировать аналитику для повышения эффективности эксплуатации инфраструктуры и сохранения окружающей среды. Ключевым направлением является создание информационной системы воздушного мониторинга: обработка фото- и видеоматериалов, комплексная оценка данных и сбор статистики выполнения полетов. Этот проект открывает новые возможности для повышения безопасности и устойчивого развития отрасли».

Олег Ваховский, генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут»: «Надежность и безопасность магистральных газопроводов — наш стратегический приоритет. Новая технология даст нам инструмент для регулярного контроля, заменив облеты трубопроводов вертолетами и обеспечив оперативный доступ к данным. Такой подход позволит масштабно внедрять цифровые решения в транспортировку газа и повысит эффективность управления инфраструктурой».

Павел Поздняков, генеральный директор «Пеленг»: «Основываясь на многолетнем опыте в области лазерных систем, наша компания совместно с партнерами создала технологию, полностью адаптированную под требования российской отрасли и отечественные промышленные платформы. Решение детектирования гарантирует беспрецедентную точность измерений и готовность к промышленному применению».

