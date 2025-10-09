CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Технологии в помощь культуре: ОС «Альт» в библиотеках г. Таганрога

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога перешла на операционные системы «Альт». Установка проведена в рамках мероприятий по популяризации российского ПО и поддержки национальной программы «Цифровая образовательная среда». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«ОС "Альт" позволила нам без ограничений охватить все компьютеры — от серверов до рабочих мест сотрудников и читателей. Специалисты "Базальт СПО" консультируют, организовывают обучающие вебинары, реагируют на замечания и предложения по улучшению системы», — сказала Татьяна Михеева, директор МБУК ЦБС г. Таганрога.

Компания «Базальт СПО», следуя политике поддержки социально значимых учреждений, предоставила библиотечной системе специальные ценовые условия. Операционные системы будут использоваться для комплексного оснащения ИТ-инфраструктуры, включая: пользовательские компьютеры; серверное оборудование; сенсорные мониторы, работающие в режиме информационных киосков для электронной навигации.

Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога сегодня — это не просто хранилища книг, а современные культурные центры, где регулярно проходят литературные вечера, выставки, лекции и другие просветительские мероприятия.

