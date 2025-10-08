CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Элар» поддерживает цифровое развитие архивной отрасли Красноярского края

Архивное агентство Красноярского края на протяжении многих лет последовательно оснащает муниципальные архивы региона отечественными планетарными сканерами ЭЛАР, формируя современную цифровую инфраструктуру хранения исторических документов. В этом году агентство продолжило развитие программы оцифровки — для архивов края поставлены шесть новых сканеров «ЭларСкан A2-400Р», предназначенных для бережной работы с документами различного формата и состояния. Новое оборудование позволит расширить возможности по созданию электронных копий исторически значимых материалов и повысить эффективность процессов цифровой обработки. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Благодаря многолетней работе на оборудовании «Элар» архивы региона уже выстроили единые стандарты качества и надежности оцифровки. Новая поставка дополнила существующий парк, обеспечив преемственность технологий и единый подход к формированию электронного фонда копий. Высокая точность оптики и продуманная конструкция «ЭларСкан A2-400Р» позволяют работать с оригиналами любого типа — от сшитых дел до хрупких листовых документов. Трансформируемая колыбель с углами раскрытия 180 и 120 градусов, оптический зум и сменные прижимные стекла дают возможность аккуратно фиксировать страницы без риска повреждения даже особо ценных экземпляров.

Ручной механизм регулировки прижимного стекла обеспечивает точный контроль усилия прижима и создаёт оптимальные условия для работы с повреждёнными или ветхими материалами. Сканеры сохраняют стабильность и высокое качество изображения даже при интенсивной эксплуатации, что особенно важно при потоковой оцифровке крупных архивных массивов.

Вся линейка «ЭларСкан» включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает соответствие современным требованиям информационной безопасности и гарантирует технологическую независимость процессов. Использование отечественных решений в архивной отрасли способствует созданию устойчивой инфраструктуры доверенного хранения и развитию национальных цифровых архивов.

Разработки корпорации «Элар» образуют единую экосистему — от оцифровки бумажных документов и наполнения корпоративных систем до долговременного легитимного хранения цифровой информации. Такой подход обеспечивает организациям надёжность, экономичность и полную независимость при эксплуатации электронных архивов, подтверждая статус «Элар» как ведущего разработчика отечественных технологий для архивного и информационного сектора.

