«РТ МИС» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов по проведению ТМК в формате «врач – врач»

Компании «РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком») и «Ред Софт» подтвердили совместимость модуля «Проведение телемедицинских консультаций формата «врач – врач» в системе «ЕЦП.МИС» с операционными системами «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Результаты испытаний зафиксированы в протоколах тестирования. Программные продукты зарегистрированы в Реестре отечественного ПО, что подтверждает их соответствие политике импортозамещения и требованиям федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры.

Медицинская информационная система «ЕЦП.МИС» представляет собой комплексное решение для цифровизации медицинских организаций в рамках единого цифрового контура в здравоохранении. В ее состав входит более 100 профильных подсистем и модулей для поликлиник, лабораторий, фельдшерско-акушерских пунктов и стационаров. Так, модуль «Проведение телемедицинских консультаций формата “врач-врач”» позволяет оптимизировать лечебный процесс благодаря применению аудио- и видеоконференций, а также множественной передаче файлов.

«Ред ОС» – это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Она разработана в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», включена в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России, что делает ее идеальным партнером для подобных интеграций.

«Подтверждённая совместимость продуктов позволяет предлагать заказчикам комплексное решение, обеспечивающее высокую степень надежности, безопасности и полное соответствие нормативным требованиям. Это создает надежную цифровую среду для медицинских организаций», – сказал заместитель генерального директора по производству «РТ МИС» Николай Исай.

«Вместе с “РТ МИС” мы уже реализовали много проектов по импортозамещению, предоставили качественные отечественные ИТ-разработки. Совместимость системы “ЕЦП.МИС” с "Ред ОС" открывает новые возможности для цифровизации медицинских организаций. Так, модуль “Проведение телемедицинских консультаций формата “врач – врач” станет еще одним инструментом для эффективной коммуникации на базе операционной системы "Ред ОС"», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Сертификаты, подтверждающие совместимость модуля «Проведение телемедицинских консультаций формата «врач – врач», доступны на сайте Единой цифровой платформы: для «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8».