CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

«РТ МИС» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов по проведению ТМК в формате «врач – врач»

Компании «РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком») и «Ред Софт» подтвердили совместимость модуля «Проведение телемедицинских консультаций формата «врач – врач» в системе «ЕЦП.МИС» с операционными системами «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Результаты испытаний зафиксированы в протоколах тестирования. Программные продукты зарегистрированы в Реестре отечественного ПО, что подтверждает их соответствие политике импортозамещения и требованиям федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры.

Медицинская информационная система «ЕЦП.МИС» представляет собой комплексное решение для цифровизации медицинских организаций в рамках единого цифрового контура в здравоохранении. В ее состав входит более 100 профильных подсистем и модулей для поликлиник, лабораторий, фельдшерско-акушерских пунктов и стационаров. Так, модуль «Проведение телемедицинских консультаций формата “врач-врач”» позволяет оптимизировать лечебный процесс благодаря применению аудио- и видеоконференций, а также множественной передаче файлов.

«Ред ОС» – это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Она разработана в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», включена в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России, что делает ее идеальным партнером для подобных интеграций.

«Подтверждённая совместимость продуктов позволяет предлагать заказчикам комплексное решение, обеспечивающее высокую степень надежности, безопасности и полное соответствие нормативным требованиям. Это создает надежную цифровую среду для медицинских организаций», – сказал заместитель генерального директора по производству «РТ МИС» Николай Исай.

«Вместе с “РТ МИС” мы уже реализовали много проектов по импортозамещению, предоставили качественные отечественные ИТ-разработки. Совместимость системы “ЕЦП.МИС” с "Ред ОС" открывает новые возможности для цифровизации медицинских организаций. Так, модуль “Проведение телемедицинских консультаций формата “врач – врач” станет еще одним инструментом для эффективной коммуникации на базе операционной системы "Ред ОС"», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Сертификаты, подтверждающие совместимость модуля «Проведение телемедицинских консультаций формата «врач – врач», доступны на сайте Единой цифровой платформы: для «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Сбербанк массово сокращает ИТ-шников и заменяет их искусственным интеллектом

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

В России создали БПЛА для мониторинга пожаров и других чрезвычайных ситуаций

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024