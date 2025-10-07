Предприниматели Подмосковья могут онлайн отчитаться о целевом использовании займа

Процесс отчетности о займах представителей малого и среднего бизнеса региона стал быстрее в два раза. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь предприниматели Подмосковья могут предоставить необходимые документы через региональный портал госуслуг. Благодаря цифровизации срок предоставления отчетов уменьшился в два раза. Кроме того, перевод отчетности в электронный формат сократит трудозатраты заявителей и сотрудников Фонда микрофинансирования на 15%», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление микрозаймов субъектам МСП Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Воспользоваться ею могут юридические лица и предприниматели, зарегистрированные в Подмосковье.

Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.