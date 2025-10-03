В Иннополисе усовершенствовали цифровую 4D-модель города: она стала быстрее в 10 раз и точнее

Цифровая 4D-модель города позволит администрации Иннополиса в реальном времени мониторить обращения горожан, состояние жилых домов, парков, общественных пространств и других городских объектов и планировать развитие территории. Разработчики модели — специалисты Центра геопространственных решений Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Цифровая 4D-модель города покрывает территорию площадью две тыс. гектаров и представлена в масштабе 1:500. В новую версию интегрированы 258 картографических слоёв с информацией о 64 классах объектов. Всего в решении отображены 110 954 виртуальных объекта, среди них — 232 здания и сооружения, 127 3D-моделей, и 315 км инженерных сетей. Для обновленной модели города команда центра оцифровала университет, школы, технопарки, жилые кварталы, детские сады и другие городские объекты с помощью лидарного сканирования и аэрофотосъёмки с беспилотных летательных аппаратов.

Ксения Краснова, руководитель проектов Центра геопространственных решений Университета Иннополис: «Обновеённая 4D-модель Иннополиса — это цифровой двойник, то есть виртуальная копия города, в которой оцифрованы и описаны все его объекты. Градостроительная информация, показатели качества воздуха, год последнего ремонта улиц, виды деревьев и дата их посадки, требующие реконструкции здания и многое другое — информация собрана в одной модели для оперативного анализа и городского планирования. Функционал можно дополнить моделированием процессов, например, на основе данных и алгоритмов прогнозировать увеличение нагрузки на парковки и общественный транспорт при строительстве нового жилого дома в районе».

Новая версия цифровой модели развернута на импортонезависимом программном решении Университета Иннополис. По словам разработчиков, скорость работы 4D-модели удалось увеличить в 10 раз.

Дмитрий Вандюков, мэр Иннополиса: «Цифровой двойник — это не просто инструмент визуализации, а полноценная платформа управления городом. В режиме реального времени мы получаем доступ к информации о городской инфраструктуре, обращениях жителей, состоянию объектов и можем принимать более точные и своевременные решения. Это важный шаг к созданию “умного города”, в котором все процессы основаны на данных».