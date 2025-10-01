CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Новосибирске при поддержке «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников

В Новосибирской области при поддержке правительства региона, фирмы «1С» и компании «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников. Программа обучения программированию будет интегрирована в образовательный процесс и поможет готовить кадры для цифровой экономики страны. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Запуск бесплатной образовательной программы состоялся в гимназии №10 в рамках Соглашения о сотрудничестве в области информационных технологий, подписанном Губернатором Новосибирской области и директором фирмы «». Инициативу поддержал уполномоченный партнер — компания «1С-Рарус», которая реализовала ряд проектов по автоматизации образовательных учреждений региона.

Оборудовано два учебных класса на 30 компьютерных мест. Для ребят подготовили обучающие материалы, адаптированные под возрастные особенности. Методологией обучения и опытом программирования с преподавателями гимназии делятся практикующие специалисты «1С-Рарус».

Новая программа будет доступна ребятам из других школ города и интегрирована в учебный план, а также во внеурочную деятельность и дополнительное образование.

Евгений Клоков, заместитель генерального директора ООО «Цифровые проекты 1С-Рарус»: «Мы объединили усилия, чтобы создавать среду, где школьники будут получать востребованные навыки и шанс найти профессию по душе, учителя — современные инструменты и актуальные методики, родители — уверенность в перспективах своих детей, а город и страна — новые кадры, способные развивать технологии».

