Онлайн-сервис поиска пропавших животных посетили 15 тыс. раз

Сервис «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области посетили почти 15 тыс. раз. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Онлайн-сервис по поиску домашних животных заработал в Подмосковье в конце прошлого года. С его помощью можно искать потерянных или найденных животных по описанию, клейму или чипу. Также сервис предлагает быстрый и удобный ИИ-поиск по фотографии: пользователь просто загружает снимок питомца, а умная система на основе искусственного интеллекта анализирует изображение и подбирает подходящие объявления. За время работы сервиса ИИ-поиск по фото был задействован более 1,3 тыс. раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Технология поиска домашних животных по фотографии с помощью видеоаналитики на базе ИИ, внедренная в сервис «Поиск домашних животных», разработана NtechLab.

«Внешний вид животных также уникален, как и человека. Искусственный интеллект сравнивает фото питомца с загруженными в базу изображениями и мгновенно находит максимально похожего. Наше решение в Подмосковье началось как социальный эксперимент, в итоге мы увидели большой спрос на эту технологию среди жителей Московской области области. Планируем запустить этот продукт еще как минимум в одном регионе в ближайшие несколько месяцев», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице портала госуслуг Московской области в разделе «Домашние животные», а также в разделе «Прочее» – «Питомцы».

Чтобы начать поиск, необходимо выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». Затем в электронной форме следует указать способ поиска: по фотографии, клейму или чипу. Также можно воспользоваться расширенным поиском, указав описание животного: вид, кличку, породу, окрас и другие параметры. Система отфильтрует объявления по этим данным и отобразит подходящие варианты. Если совпадений не найдется, можно создать собственное объявление. Оно будет размещено на платформе в течение 30 календарных дней, в течение которых его можно отредактировать или удалить.

В Мингосуправления добавили, что принять участие в поиске потерявшегося животного может любой желающий. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом.

