Хранилище данных Atlas ускорило доступ к важной информации Самарской Губернской Думы

Компания Atlas, российский разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, завершила проект по созданию надёжного хранилища для официального интернет-портала Самарской Губернской Думы. Новая система, построенная на базе отечественных технологий, полностью удовлетворяет потребности высшего законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в хранении нормативных правовых актов, фото и видеоматериалов, а также обеспечивает быстрый доступ к электронному документообороту. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Задача проекта заключалась в создании решения, выдерживающего высокие нагрузки и соответствующего регуляторным требованиям по доступности и сохранности данных. В основе системы — двухконтроллерная отказоустойчивая СХД Atlas, которая обеспечивает автоматическое резервное копирование и оперативное восстановление утраченной информации. Платформа поддерживает необходимый уровень гибкости, масштабирования и производительности для работы с медиаконтентом и интенсивной пользовательской активностью.

Команда Atlas выполнила кастомизацию под специфику заказчика и провела миграцию контента. Параллельно были оптимизированы процессы хранения и индексирования медиафайлов для ускоренного поиска и доставки контента, усилены механизмы бэкапа и восстановления, а также настроены системы мониторинга и аналитики для оперативного контроля инфраструктуры и быстрого реагирования на инциденты.

Использование отечественных технологий обеспечило технологическую независимость, соответствие регуляторным требованиям и долгосрочную устойчивость эксплуатации.

«Мы создали платформу, рассчитанную на интенсивную работу с медиаконтентом и соответствующую строгим требованиям по сохранности и доступности данных. Система обеспечивает высокую производительность при обработке больших объёмов файлов, автоматизированные резервные копии и быстрые процедуры восстановления. Это позволяет минимизировать риски потерь и простоев и гарантировать бесперебойную работу портала», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

Новая система предназначена для упорядоченного хранения нормативных правовых актов и медиафайлов, ускоренного доступа к документам и повышения устойчивости интернет-портала к пиковым нагрузкам. Это должно значительно облегчить работу сотрудников и улучшить сервис для посетителей.