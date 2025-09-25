CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Шаг к единому цифровому пространству России и Узбекистана: подписано соглашение о взаимном признании электронной подписи

24 сентября 2025 г. в Ташкенте состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией в сфере взаимной проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) с применением механизма доверенной третьей стороны (ДТС). Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

«Газинформсервис» выступил в качестве доверенной третьей стороны.

Подписание Соглашения станет важным шагом в развитии доверенной цифровой среды и укреплении сотрудничества между Россией и Узбекистаном в сфере электронного документооборота. Это позволит решить проблему трансграничного взаимного признания электронных документов между Узбекистаном и Россией.

«Это не просто соглашение — это эффективный проект, реализация которого будет способствовать кооперации бизнеса наших стран. Поскольку наличие электронного документооборота — однозначное решение для сокращения временных, финансовых издержек и повышения уровня доверия к партнерам, — сказала Елена Иванова, GR-директор компании «Газинформсервис». — Говорю это с уверенностью, так как компанией "Газинформсервис" уже заключены аналогичные соглашения о взаимном признании с доверенными третьими сторонами в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Китайской Народной Республике».

