CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье упростили услугу для школьников

Процесс перевода учеников в другие школы Московской области стал проще. Услугу дополнили сервисом автоматической проверки предыдущего места обучения ребенка в регионе. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Раньше родителям приходилось писать заявление на отчисление в бумажном формате. Теперь новый сервис самостоятельно проверяет эту информацию, и родителям достаточно лишь подписать электронное согласие на отчисление из предыдущей школы. Нововведение помогает быстрее перевести школьника в другое учебное заведение и улучшает взаимодействие с образовательными учреждениями», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подуслуга «Прием на обучение в порядке перевода» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Образование» – «Школы» – услуга «Запись в школу». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Перевести ребенка в другую школу можно в течение всего учебного года. Срок рассмотрения заявления – три рабочих дня. Уведомление о принятом решении поступит в личный кабинет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Социальный фонд потратит полмиллиарда на скупку сотен серверов для развития своих подсистем

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест

В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений»

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024