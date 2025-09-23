CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

Роспатент интегрировал платформу «Синтелли» в свою информационную систему

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, инновационный центр «Сколково» и российская модульная ИИ-платформа искусственного интеллекта для задач органической и медицинской химии от компании «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика») объединились для создания отечественной поисковой платформы по химическим структурам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Наносемантика».

Одно из важных направлений работы Роспатента – проведение экспертизы заявок на изобретения. Эксперты осуществляют информационный поиск, чтобы установить соответствие заявки условиям патентоспособности. До 2022 г. для патентного поиска по химическим структурам использовались ведущие зарубежные информационные ресурсы. После ухода ряда иностранных компаний встала задача создать и внедрить отечественные инструменты для проведения подобной экспертизы в области химии и медицины.

В качестве подрядчика Роспатент выбрал компанию «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика»), разработчика одноименной модульной ИИ-платформы для задач органической и медицинской химии. При грантовой поддержке фонда «Сколково» специалисты Роспатента и «Синтелли» разработали и внедрили систему, технологический поиск которой не уступает зарубежным аналогам.

Персонализированный подход и оперативная доработка решения под задачи заказчика сделали процесс патентного поиска более эффективным. База данных была значительно расширена за счет источников ФИПС, разработанные механизмы поиска покрывают все возможные сценарии работы экспертов, а комбинированные условия поиска и использование различных фильтров позволяет быстро находить актуальные документы, связанные с конкретными химическими соединениями. Платформа сохраняет историю поиска, результаты поисковой выдачи, поддерживает разные форматы ввода данных. Она полностью интегрирована в информационную систему Роспатента, обеспечивает ежемесячные обновления и поддержку актуальных задач по экспертизе заявок на изобретения.

«Интеграция «Синтелли» с информационной системой Роспатента усилила процессы патентной экспертизы: мы создали собственную базу данных, ускорили работу с заявками и снизили зависимость от зарубежных решений. Эксперты теперь могут использовать отечественные технологии для точного поиска по химическим структурам», — сказала Алина Мухамеджанова, CEO «Синтелли».

Преимущества «Синтелли» оценили и отечественные фармацевтические компании. Российское предприятие «Инфамед К» использует платформу для разработки нового лекарственного средства. По мнению специалистов компании, это позволит сократить общий срок проекта на 30-50%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Социальный фонд потратит полмиллиарда на скупку сотен серверов для развития своих подсистем

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест

В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений»

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024