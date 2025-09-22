CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье подготовку техпланов перевели в «цифру»

В Московской области подать заявление на подготовку технического плана объекта недвижимости теперь можно на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря переводу в “цифру” получить услугу можно в любое удобное время. Кроме того, в электронную форму внедрены умные сервисы, которые значительно упрощают процесс подачи заявления. Один сервис помогает легко подобрать с помощью интерактивного календаря удобную дату и время визита специалиста БТИ. Другой, после указания характеристик объекта недвижимости, автоматически рассчитывает стоимость работ. Произвести оплату можно также на регпортале», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Технический план объекта недвижимости – это документ, в котором указаны основные сведения об объекте: расположение, площадь, границы, количество этажей и другие характеристики. Его делают, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет, внести изменения в существующие объекты или оформить право собственности.

Услуга «Подготовка технического плана» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Жилищные документы». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Услуга платная: стоимость зависит от местоположения, типа помещения и его площади.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест

В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений»

Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024