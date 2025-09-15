CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В НСПК вышел новый директор по ИТ

Сергей Константинов назначен директором департамента информационных технологий Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом CNews сообщили представители НСПК.

Он возглавит ИТ-команду и будет отвечать за разработку и реализацию ИТ-стратегии НСПК, оценку и внедрение новых технологий, управление ИТ-проектами и бюджетом.

Ранее Сергей руководил ИТ-департаментом в компании СОГАЗ, где управлял работой дочерних компаний по ИТ-направлению, отвечал за формирование технологической политики импортозамещения, бюджетирование, а также за взаимодействие с регулятором. Имеет более 20 лет опыта в сфере ИТ, включая работу в финансовых организациях.

sergej_konstantinov700.jpg

«В НСПК я продолжу координировать блок информационных технологий. Это стратегическое направление, требующее непрерывного совершенствования и гармоничного сочетания творчества и точных наук. В рамках компании я также буду отвечать за поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем и инфраструктуры», — сказал Сергей Константинов.

