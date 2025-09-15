CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Минцифры: итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) завершилось. Всего на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 млн человек. Явка составила 90,54%. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Возраст онлайн-избирателей: 29% — 18-35 лет; 44% — 35-50 лет; 27% — старше 50 лет.

Пол онлайн-избирателей: 66% — женщины, 34% — мужчины.

Топ регионов по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ: Свердловская область — 238,0 тыс.; Ростовская область — 232,5 тыс.; Чувашия — 186,2 тыс.; Пермский край — 154,4 тыс.; Челябинская область — 128,0 тыс.

Дистанционное электронное голосование на выборах разных уровней применялось в 24 регионах страны и длилось в общей сложности с 12 по 14 сентября 2025 г.

Популярность дистанционного электронного голосования растет. В 2025 г. на региональных выборах зафиксирован рекорд по количеству зарегистрировавшихся участников — 1,7 млн человек.

