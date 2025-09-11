CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

В Курской области завершился первый этап внедрения системы «Безопасный город

В Курской области завершили первый этап проекта по внедрению в регионе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Работу ключевых модулей — видеонаблюдения и видеоаналитики с использованием программного обеспечения «Визирь», разработанного группой компаний ЦРТ — партнером «Сбера», продемонстрировали врио главы региона Александру Хинштейну в региональном центре безопасности.

Задача проекта «Безопасный город» — повышение уровня безопасности жителей Курской области. В рамках первого этапа в единый контур интегрированы несколько тысяч городских камер и камер домофонов многоквартирных домов. До конца текущего года в систему будут интегрированы ещё 2 тыс. камер на территории области.

АПК поможет собрать видеопотоки с камер наблюдения в едином пространстве, что повысит безопасность граждан. Комплекс работает на базе искусственного интеллекта по модели сценария угроз и включает в себя функции сбора, обработки данных, распознавания лиц и фиксации транспортных средств. Например, если подозрительный человек приближается к образовательному учреждению, то система на это отреагирует.

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, сказал: «Завершение первого этапа внедрения системы “Безопасный город” — это значимый шаг в повышении уровня защищенности наших жителей. Мы создаем не просто сеть камер наблюдения, а единый интеллектуальный контур, который способен оперативно выявлять и предупреждать угрозы. Использование передовых технологий искусственного интеллекта, таких как ПО “Визирь”, позволяет перейти от простой фиксации правонарушений к их активной профилактике. Это реальный вклад в безопасность детей у школ, спокойствие граждан на улицах и эффективность работы экстренных служб. Наша задача — сделать жизнь в регионе максимально безопасной, и этот проект является важнейшей составляющей данной работы».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Современные системы видеоаналитики становятся все сложнее. Система компьютерного зрения “Визирь”, которая используется в проекте, относится к новому поколению и позволяет уже не просто фиксировать правонарушения, а осуществлять профилактику, предотвращая их. Система “Визирь” работает в 24 субъектах России, в том числе более чем на 500 спортивных объектах, транспортной инфраструктуре. Мы рады поделиться своей экспертизой и предоставить передовые технологические решения для усиления безопасности в Курской области».

Проект реализуется правительством Курской области при поддержке «Сбера». Соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое в том числе включало партнерство для внедрения передовых технологий для повышения безопасности, между «Сбером» и правительством Курской области было заключено в 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Создана ИИ-лабораторию для оценки качества российских дорог

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

В ГАС «Управление» внедрят ИИ, чтобы она следила за тысячами одновременно действующих нацпроектов

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024