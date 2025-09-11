«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию с избирательных участков Свердловской области

В преддверии выборов губернатора Свердловской области «Ростелеком» организовал видеотрансляцию для онлайн-мониторинга голосования. Специальная видеостена установлена в Центре общественного контроля, расположенном во Дворце молодежи Екатеринбурга. Экран, состоящий из девяти панелей, позволяет транслировать происходящее на 250 избирательных участках. Изображение обновляется каждые 10 секунд, что обеспечивает максимальный охват и прозрачность процесса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Левин, председатель общественной палаты Свердловской области: «Видеотрансляция с участков – важный шаг к легитимности выборов. Благодаря “Ростелекому” наблюдатели могут в режиме реального времени следить за голосованием, что укрепляет доверие к избирательной системе. Центр общественного контроля с современным оборудованием стал ключевым элементом честных выборов в нашем регионе».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «В рамках многолетнего партнерства с общественной палатой и избирательной комиссией Свердловской области “Ростелеком” активно участвует в организации процесса голосования. В этом году мы обеспечили видеонаблюдение на 250 участках, расположенных в крупных городах и небольших населенных пунктах региона, установив свыше 500 IP-камер. Используемое оборудование – преимущественно отечественного производства. На протяжении всего периода голосования специалисты “Ростелекома” будут осуществлять круглосуточный мониторинг работы техники и оперативно устранять возможные неполадки».

С 2012 г. «Ростелеком» предоставляет услуги видеонаблюдения за ходом выборов и учетом голосов на участках и в зданиях территориальных избирательных комиссий (ТИК) в процессе избирательных кампаний любого уровня.