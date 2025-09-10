CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МЧС тестирует БВС Zalа Zarya с ИИ для борьбы с лесными пожарами

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России приступил к апробации беспилотных систем Zalа Zarya, оснащенных бортовым искусственным интеллектом для оперативного выявления очагов лесных пожаров на обширных территориях. Об этом CNews сообщили представители Zalа.

Беспилотные системы Zalа Zarya-1 и Zalа Zarya-1M, оборудованные высококачественными оптическими и тепловизионными системами, уже применяются для мониторинга паводковой обстановки, обнаружения пожаров и выполнения других задач спасателей более чем в 60 городах страны. Теперь специалисты центра совместно с разработчиками компании Zalа проводят тестирование этих беспилотных воздушных судов (БВС) с интегрированным ИИ.

Бортовой программно-аппаратный комплекс ИРРА прямо во время полета автоматически анализирует изображение, подсвечивает очаги возгорания и формирует автоматические отчёты, которые позволяют спасателям быстро принимать решения. Эта технология Zalа позволяет существенно сокращать время реакции, повышает точность определения координат пожара и снижает риски для сотрудников. Для экстренных служб это означает не только безопасность, но и значительную экономию ресурсов при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

