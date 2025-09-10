CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Элар» завершила работы по развитию и модернизации ГИС УИАД

Корпорация «Элар» завершила работы по развитию и модернизации государственной информационной системы удалённого использования архивных документов (ГИС УИАД), созданной по заказу Федерального архивного агентства. Система обеспечивает единый удалённый доступ к крупнейшему архивному массиву России и является важнейшим этапом цифровой трансформации архивной отрасли.

ГИС УИАД разработана «Элар» для Федерального архивного агентства (Росархива) как единая цифровая точка доступа к ресурсам федеральных архивов через интернет. Она переводит традиционные бумажные архивные услуги в электронный формат и открывает исследователям современные инструменты для работы с документами.

Сегодня в системе объединены электронные описи 13 федеральных архивов: от Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива экономики до архивов военной истории, литературы и искусства, социально-политической истории, новейшего времени и Дальнего Востока.

Поиск информации в ГИС УИАД построен максимально просто: в единой строке можно задать запрос по названию архива, фонда, описи или дела, а также по аннотациям. В базе уже доступно более 67 тыс. фондов, 106 тыс. описей и 23,8 млн единиц хранения. Бесплатно, без регистрации, пользователи могут искать сведения и просматривать описи и каталоги.

10 сентября 2025 г. система выходит на новый уровень: заработал коммерческий модуль, который предоставит исследователям удалённый доступ к электронным образам документов, ретроспективным материалам и расширенным инструментам поиска. При этом бесплатный доступ к поисковому аппарату сохранится.

В ходе модернизации «Элар» внедрила комплекс решений, которые сделали систему удобной, масштабируемой и безопасной: централизованная архитектура на государственной единой облачной платформе (ГЕОП); интеллектуальный полнотекстовый поиск с использованием OCR; персонализированные кабинеты для исследователей, сотрудников архивов и администраторов; сервис заказов и оплаты, интегрированный с ГИС ГМП и Сбербанком; интеграция с ЕСИА, ЕПГУ и СМЭВ для упрощённой регистрации и авторизации; сертифицированные в России средства защиты информации, гарантирующие безопасность и устойчивость работы.

