«Диасофт» получил бессрочную лицензию ФСТЭК России для проведения аттестации объектов информатизации

Компания «Диасофт» объявляет о расширении лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) решению «Государственные информационные системы». Компания получила право проводить полный цикл аттестационных испытаний средств и систем информатизации, помещений и защищаемых зон в соответствии с требованиями регулятора. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Лицензия предоставлена бессрочно.

Теперь «Диасофт» может не только проектировать и внедрять системы защиты, но и проводить их официальное аттестационное тестирование с последующим оформлением пакета необходимой разрешительной документации.

Получение расширенной лицензии позволяет «Диасофт» предлагать государственным учреждениям, органам власти и организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) услуги полного цикла аттестации ГИС: от первичного обследования до получения положительного заключения о соответствии объекта защиты требованиям регулятора. Заказчикам больше не требуется привлекать сторонние организации для проведения аттестации, весь процесс – от проектирования до ввода в эксплуатацию – обеспечивает одна компания. Все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями ФСТЭК России, что гарантирует успешное прохождение любых проверок.

«Расширение лицензии ФСТЭК – это стратегический шаг, который укрепляет наши позиции на рынке безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) и государственных информационных систем (ГИС). Теперь мы можем быть единым ответственным исполнителем для наших заказчиков из государственного сектора, предлагая им законченное, юридически значимое решение. Это значительно повышает эффективность сотрудничества и снижает риски для всех участников процесса», – отметил Игорь Кетов, руководитель продуктового направления «Федеральные государственные системы» компании «Диасофт».

«Диасофт» обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для выполнения работ по аттестации объектов информатизации, включая штат сертифицированных специалистов и современное диагностическое оборудование.

