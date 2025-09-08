CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье идет прием заявок на компенсацию затрат на лизинг оборудования

На регпортале стало удобнее подавать заявление на возмещение части средств, потраченных подмосковными предпринимателями на лизинг оборудования. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь форму для подачи заявки оснастили системой предпроверки ранее поданного заявления и проверки наличия в реестре МСП и регистрации в Московской области. Благодаря этому процесс оформления упростится, а количество отказов в предоставлении услуги уменьшится», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, услугу дополнили сервисом автоматического расчета баллов, необходимых для получения субсидии. Это нововведение поможет сократить трудозатраты сотрудников на 8%.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Региональные предприниматели могут подать заявку на предоставление выплаты до 14 сентября 2025 г. Также получатели субсидии смогут предоставить там необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

CNews — 25 лет лидерства

Русская смекалка против импортозамещения. Госзаказчики нашли хитрый способ закупать иностранное «железо» вместо отечественного

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: