CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

В Удмуртии внедрено отечественное решение для оцифровки архивных документов

В администрации города Сарапула (Удмуртия) установлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Современное оборудование предназначено для оцифровки архивных материалов и может использоваться для создания электронного архива, наполнения его высококачественными копиями и организации электронного читального зала. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Такие технологии позволяют значительно повысить эффективность архивных отделов при работе с запросами граждан и организаций, а также развивать оказание муниципальных услуг в электронном виде.

«ЭларСкан А2-400КС» относится к линейке профессиональных сканеров с трансформируемой колыбелью, которая поддерживает два режима работы: плоский (180°) и V-образный (120°). Это дает возможность аккуратно оцифровывать сшитые оригиналы с полным или частичным раскрытием. Дополнительным преимуществом является наличие оптического зума, обеспечивающего быстрое сканирование документов различных форматов — до А2+.

Устройство оснащено плоским интегрированным стеклом, которое разглаживает страницы и запускает процесс автоматически при опускании. После сканирования стекло возвращается в вертикальное положение, что удобно при потоковой работе с книгами и сшитыми документами в хорошем физическом состоянии.

Все модели линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП). Это подтверждает их соответствие современным требованиям информационной безопасности и обеспечивает независимость процессов оцифровки от иностранных решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитого российского производителя БПЛА завалили исками. За три месяца сумма превысила 600 миллионов, за полгода – 1,5 миллиарда

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

В России создано направляющее устройство для операций на мозге

В России появилась концепция регулирования искусственного интеллекта

США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: