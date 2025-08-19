CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На «Госуслугах» для избирателей доступен новый сервис «Волонтеры на участке»

Впервые жители 20 регионов могут сообщить о необходимости помощи волонтеров в дни голосования, воспользовавшись сервисом «Волонтеры на участке» на «Госуслугах». Новый сервис запущен в пилотном формате и поможет избирательным комиссиям подготовиться к визиту избирателей, требующих особого внимания, и заблаговременно организовать необходимую поддержку. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кому полезен сервис: избирателям с ограниченными возможностями или особыми обстоятельствами; пожилым людям; родителям с маленькими детьми.

Для организации помощи на избирательном участке нужно подать заявление на «Госуслугах» не позднее чем за три календарных дня до начала голосования.

