CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Кадры ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Геофизики СПбГУ обучили нейросеть обрабатывать сейсмические данные для освоения нефтегазовых месторождений шельфа

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали нейросетевой алгоритм, упрощающий обработку поверхностных сейсмических волн, необходимых для освоения нефтегазовых месторождений шельфа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Геофизика». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Россия обладает значительными запасами углеводородов, расположенными на шельфе, которые играют ключевую роль в нефтегазовом секторе страны. По данным Минприроды России, около 70 % разведанных запасов углеводородов России сосредоточено именно в арктических и дальневосточных морях, при этом в промышленной разработке находится лишь около 5 % имеющихся запасов — это связано со сложными условиями добычи нефти и газа на шельфе.

Морские сейсмические работы представляют собой важнейший этап геолого-геофизических исследований при освоении шельфовых месторождений. Так, с помощью сейсмических кос — специальных мобильных систем сейсморазведки — регистрируются волновые поля, отраженные от различных геологических границ. При строительстве донной инфраструктуры и установке буровых платформ особое внимание уделяется исследованию верхней части геологического разреза (до 100−150 метров ниже поверхности дна), где могут находиться осложняющие строительство объекты: палеорусла, зоны разуплотнения и другие, наличие которых представляет потенциальную опасность, их нужно выявлять и учитывать при освоении месторождений.

Одним из эффективных методов изучения верхней части разреза является анализ поверхностных сейсмических волн. При этом до появления современных нейросетевых технологий обработка поверхностных волн требовала значительных временных затрат: специалистам приходилось анализировать каждую сейсмограмму, выделять дисперсионные кривые (зависимость скорости распространения сейсмической волны от ее частоты) и проводить инверсию для построения скоростных моделей. Из-за огромных объемов информации (сотни тысяч сейсмограмм при 3D-съемках) приходилось использовать разреженную сеть наблюдений, чтобы успеть сдать проект в приемлемые сроки, что снижало точность получаемых результатов. Особые трудности возникали при интерпретации геологических объектов сложной формы, а также малых размеров, когда требовалась особенно высокая разрешающая способность.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова предложили новый подход к обработке поверхностных сейсмических волн с использованием нейронных сетей.

«Такая разработка позволяет значительно повысить детализацию изучения верхней части геологического разреза и точнее выявлять опасные процессы, такие как палеоврезы и зоны грубообломочных отложений. Используемая нейросеть корректно восстанавливает скоростные аномалии, причем эти данные легко подтверждаются независимыми сейсмическими наблюдениями», — сказал руководитель проекта, директор Передовой инженерной школы СПбГУ «Междисциплинарные исследования, технологии и бизнес-процессы для минерально-сырьевого комплекса России», доцент кафедры геофизики Вячеслав Половков.

Традиционно для анализа поверхностных волн применяется технология MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), но из‑за большого объема данных обработка занимает много времени, часто используется лишь 8−10 % полученной информации. Ученые СПбГУ обучили нейросеть EfficientNetb4 обрабатывать сведения на таком ограниченном наборе данных, а затем применили нейросетевую модель ко всему имеющемуся массиву. Это позволило получить высокодетализированные 3D-модели распределения скоростей поперечных волн суммарной площадью более двух тыс. кв. м.

Новый подход не только ускоряет обработку и повышает точность, но также позволяет более безопасно осваивать шельфовые месторождения, поскольку дает возможность учитывать геологические риски при строительстве и бурении. В дальнейшем метод планируется усовершенствовать за счет обучения на синтетических данных, что сделает его еще более надежным инструментом для морской геофизики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи

«Почте России» выписали штраф в 230 миллионов по результатам проверки модернизированных отделений

В России создан молекулярный магнит, который поможет разрабатывать память нового поколения

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

CNews — 25 лет лидерства

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: