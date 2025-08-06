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В Подмосковье услугу по «лесной амнистии» дополнили умными сервисами

Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» оптимизировали на региональном портале, дополнив ее новыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В прошлом году к онлайн-услуге подключили сервис предпроверки, который позволяет узнать, исключен ли участок из лесного фонда еще до подачи заявления. Теперь мы упростили электронную форму заявки и внедрили сервис автозаполнения категории земли по кадастровому номеру. Это поможет исключить ошибки при заполнении заявлений и снизить количество отказов в предоставлении услуги», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье урегулировать право собственности на земельные участки, по которым данные из ЕГРН противоречат данным из ГЛР, можно через «лесную амнистию». Если право на участок возникло до 1 января 2016 г., то данные из ЕГРН являются приоритетными. Это значит, что собственник может подать заявление на получение «лесной амнистии», чтобы законно оформить свои права на участок и исправить все несоответствия в документах.

Услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков». Воспользоваться ею могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней.

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