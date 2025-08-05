Количество электронных перевозочных документов к концу года может вырасти в четыре раза ​

​Количество электронных перевозочных документов к концу года может вырасти в четыре раза. ​Государственная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для грузового автотранспорта начала работу 1 сентября 2022 г. по инициативе Минтранса России. На первом этапе система позволила оформлять в электронном виде отдельные виды перевозочных документов на добровольной основе. Такой подход обеспечил плавный и технологически выверенный переход отрасли к цифровому документообороту. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Развитие ГИС ЭПД носит эволюционный и поэтапный характер: постепенно расширяется перечень документов, доступных для оформления в электронном виде, растет число участников системы. Уже сегодня через ГИС ЭПД можно оформить шесть видов перевозочных документов. Применение электронного документооборота упрощает работу перевозчиков, снижает риски потерь и ошибок.

На базе Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» создана рабочая группа с участием крупнейших операторов ЭДО, Минтранса России, Минцифры России, ФНС и МВД, которая занимается развитием функционала системы и сопровождением нормативных изменений. Следующий ключевой этап — с 1 сентября 2026 года, когда переход на ЭПД станет обязательным для всех участников рынка.

Как отметила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова, участники рынка положительно оценивают работу системы и уже сегодня выступают с инициативой ускоренного перехода к обязательному использованию ЭПД.

Полина Давыдова, Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: «Государственная система электронных перевозочных документов работает почти три года, и уже сейчас мы видим ее востребованность среди перевозчиков. В 2022 г., когда система заработала на основании федерального закона, в ГИС ЭПД было предоставлено около 8,5 тыс. перевозочных документов, а в 2023 г. – уже больше миллиона. Сегодня в системе оформлено уже более 19 млн документов. Повсеместное использование электронного документооборота позволит сделать рынок перевозок более прозрачным и упростить взаимодействие бизнеса с государством. Также ГИС ЭПД станет фундаментом в развитии национальной цифровой транспортной логистической платформы (НЦТЛП), куда владельцы грузов и перевозчики смогут загружать все транспортные документы по принципу «единого окна». Мы рассчитываем, что уже в следующем году состоится запуск платформы в тестовом режиме. Это станет настоящим прорывом в области цифровизации грузоперевозок».

Статистика сервиса 1С-ЭПД (ГК «Астрал») также подтверждает стабильный рост количества отправляемых электронных перевозочных документов в 2025 году. При сохранении текущих тенденций годовой трафик может увеличиться в три-четыре раза по сравнению с 2024 г. Прогнозируется, что в 2025 г. через сервис 1С-ЭПД будет передано около четырех млн перевозочных документов.

Рост наблюдается и на более зрелом рынке — классическом рынке сервисов ЭДО. Так, в прошлом году в сервисах ЭДО ГК «Астрал» увеличилось и количество активных пользователей, и объем отправляемых документов более чем в 1,5 раза. Тенденция роста на этом рынке также сохраняется, поскольку, по последним данным от ФНС, еще около 37% от всех универсальных передаточных документов (УПД) и других важных документов по-прежнему оформляются на бумаге.

Степан Терехин, директор по развитию бизнеса ГК «Астрал»: «Направление электронного документооборота на транспорте активно и устойчиво развивается, о чем свидетельствуют высокие темпы роста трафика. В 2024 г. трафик ГК «Астрал» вырос в семь раз. В этом году тенденция сохраняется — первая половина 2025 г. демонстрируют устойчивый рост. С 1 сентября 2026 ЭПД становится обязательным для рынка перевозок, поэтому интерес компаний к переходу на электронный документооборот повышается. Мы были готовы к спросу рынка и уже сейчас можем предложить широкий набор продуктовых решений и полноценное сопровождение в процессе перехода на электронные документы для успешного старта работы с ЭПД».

Цифровая трансформация набирает обороты в транспортной отрасли, о чем свидетельствует стремительный рост популярности электронных перевозочных документов (ЭПД). По данным сервиса «Логистика» («СКБ Контур»), уже в I квартале 2025 г. транспортные компании передали через систему один млн перевозочных документов. По итогам года показатель может достичь 10 млн, что в четыре раза превысит уровень 2024 г. – 2,5 млн.