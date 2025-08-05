CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

ФНС России внедряет платформу Puzzle RPA

Федеральная налоговая служба России внедряет российскую low-code-платформу Puzzle RPA с модулем искусственного интеллекта. В июле 2025 г. реализован государственный контракт, который предусматривает бессрочную и безлимитную лицензию, права для развития платформы внутри ведомства, а также техподдержку до 2028 г. Об этом CNews сообщил представитель компании Puzzle RPA.

Это одно из крупнейших внедрений отечественного RPA-решения в госсекторе: архитектура системы рассчитана на масштаб более 120 тыс. рабочих мест. Программный продукт зарегистрирован в реестре отечественного ПО, не требует подключения к интернету и полностью автономен.

Платформа позволяет создавать и запускать программных роботов, которые автоматизируют рутинные операции: обработку документов, сбор данных, сверки, формирование отчетов. GPT-компонента помогает работать с неструктурированными данными, понимать текстовые запросы и генерировать документы на основе шаблонов.

Контракт предусматривает бессрочное использование без ограничений на число копий, процессов и пользователей, а также право адаптировать платформу под нужды ведомства и передавать права внутри структуры ФНС. Такой подход дает государственным структурам высокую степень технологической независимости и устойчивость при долгосрочной эксплуатации.

Кирилл Дядин, владелец продукта Puzzle RPA, сказал: «Это верификация зрелости платформы и знаковый шаг для всей отрасли. Сегодня RPA — это уже не эксперимент, а реальный инструмент цифровой трансформации госсектора. Мы доказали, что в России есть надежное, масштабируемое и независимое решение, готовое к эксплуатации на самом высоком уровне информационной безопасности и функциональных требований».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки

Верховный суд масштабно переезжает на российские серверы. Заказаны тысячи устройств на миллиарды рублей

ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024