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В Тюмени начали использовать самокаты для контроля за порядком на городских территориях

Подведомственные службы Администрации города Тюмени начали контролировать качество содержания городских территорий с помощью электросамокатов. Кикшеринг «МТС Юрент» предоставил доступ к самокатам сервиса сотрудникам Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по благоустройству Ленинского-административного округа города Тюмени». Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

На самокатах сервиса сотрудники МКУ будут совершать регулярные объезды территории Ленинского административного округа города Тюмени и контролировать работу подрядчиков — дворников, дорожных рабочих и механизированной техники, используемой, например, для уборки улиц. А также в целом следить за порядком: правильной парковкой, содержанием придомовых территорий, тротуаров, общественных пространств и остального. Регулярный осмотр округа пешком занимает много времени и человеческих ресурсов. Самокаты позволят ускорить этот процесс и значительно повысят эффективность работы, а, значит, и качество содержания территории и комфорт граждан.

Использовать устройства сервиса в своей работе сотрудники МКУ смогут до конца текущего сезона. В случае положительных результатов проект может быть масштабирован на другие подведомственные учреждения города.

«Самокаты — это уже давно не развлечение, а полноценный транспорт, который можно и нужно использовать в том числе в целях обеспечения общественного порядка. У нас уже есть позитивный опыт сотрудничества с полицией федеральной территории Сириус. Теперь наши самокаты помогут в создании комфортных условий для жителей и гостей Тюмени», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».

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