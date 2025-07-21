Министерство образования Крыма и ГК Applite подписали соглашение о внедрении российского программного обеспечения в образовательные учреждения.

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым и красноярский разработчик программного обеспечения ООО «Атлант» (входит в ГК Applite) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Основная цель партнерства – популяризация, апробация и внедрение отечественного программного обеспечения в образовательных учреждениях Крыма. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

В рамках федеральной программы поддержки школ, действующей с 1 января 2024 г., компания безвозмездно передала Министерству 19 тысю лицензий операционной системы «Атлант» и 1000 лицензий системы централизованного управления LayerPie. Это позволит учебным заведениям республики перейти на современные российские ИТ-решения, обеспечив стабильность и безопасность образовательного процесса.

ГК Applite окажет комплексную поддержку крымским школам и колледжам на всех этапах перехода – от миграции данных до дальнейшего сопровождения ПО.

Внедрение российского ПО в крымские школы соответствует стратегии цифровой трансформации образования и укрепляет технологический суверенитет страны.