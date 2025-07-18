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На регпортале появился новый сервис для ветеранов труда Московской области

Получить статус «Ветеран труда» в Подмосковье стало проще благодаря цифровому сервису на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы стремимся сделать социальные услуги более доступными и удобными для наших жителей. Теперь новый умный сервис в комплексной услуге “Ветеран труда” проверяет наличие льготной категории и подсказывает, какие меры соцподдержки доступны, но еще не были назначены человеку. Также сервис находит ранее поданные заявления, которые еще рассматривает ведомство. Это помогает избежать повторной подачи», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Так, при заполнении онлайн-заявки на комплексную услугу «Ветеран труда» заявители могут сразу проверить наличие действующей льготной категории в информационной системе Минсоцразвития Подмосковья. Также можно узнать о доступных мерах социальной поддержки и подать заявление на еще не назначенные льготы, на которые есть право.

Кроме того, в электронную форму заявления внедрен сервис предпроверки. Если заявление было подано ранее и ответ от ведомства еще не получен, то заполнить новую онлайн-форму не получится. Необходимо дождаться ответа.

Услуга «Присвоение звания «Ветеран труда» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Документы, подтверждающие льготы».

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