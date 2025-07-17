Аналитика ДИТ Москвы на Luxms BI теперь полностью работает на «Мос.ОС»

Департамент информационных технологий города Москвы завершил перевод компонента централизованной аналитической системы Mos.BI, построенного на платформе Luxms BI, на российскую операционную систему «Мос.ОС». Сегодня почти тысяча пользователей работают в продуктовой среде на новой ОС, что подтверждает реальную зрелость отечественной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК Luxms.

«Мос.ОС Серверная» — многопользовательская операционная система, разработанная специально для нужд органов исполнительной власти и подведомственных организаций правительства г. Москвы. Она обеспечивает стабильную, безопасную и эффективную работу, соответствует всем требованиям российских стандартов и активно используется в инфраструктуре ДИТ Москвы и органов исполнительной власти.

Платформа Luxms BI, адаптированная под «Мос.ОС», предоставляет государственным заказчикам инструменты для работы с большими объемами данных в привычной, технологически независимой среде. Решение отвечает требованиям по информационной безопасности и поддерживает курс на импортозамещение.

Переход на отечественную операционную систему прошел гладко, команда ГК Luxms заранее подготовила необходимые дистрибутивы, протестировала совместимость и обеспечила техническую поддержку на каждом этапе перехода.

Компонент Luxms BI в составе платформы Mos.BI используется как модуль аналитики для информационных ресурсов г. Москвы с реализацией полного цикла автоматизации процессов формирования и предоставления отчетности. Специалисты ДИТ и других ОИВ г. Москвы получили многофункциональный инструмент для анализа и исследования данных при решении различных аналитических задач, а руководители направлений возможность управлять ключевыми показателям эффективности своих процессов. Проект реализуется внутренней командой вендора совместно с интегратором «Рубитех».

Переход на «Мос.ОС» еще раз подтверждает, что отечественные решения готовы к полноценному использованию в реальных рабочих процессах госструктур.