Умная система МТС поможет предотвращать лесные пожары на Крайнем Севере

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о внедрении системы дистанционного видеомониторинга лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект реализуется совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой города Ноябрьска, направлен на обнаружение возгораний на ранней стадии и оперативное их тушение. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС развернула цифровое решение с четырьмя инфракрасными камерами, датчиками дыма и тепла, охватывающее лесные массивы в пригороде Ноябрьска. Оборудование интегрировано в отечественную систему дистанционного мониторинга «Лесной Дозор», которая с помощью компьютерного зрения позволяет в автоматическом режиме распознавать очаги возгорания, определять точные координаты и передавать оперативное сообщение в дежурно-диспетчерскую службу города, а также на мобильные устройства руководителей. Высокоточные HD‑камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях и обеспечивают радиус обзора каждой точки до 30 км. Благодаря программному обеспечению, специалисты могут видеть реальную обстановку в лесах на своих рабочих компьютерах и ноутбуках. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.

«Сегодня инновации в сфере пожарной безопасности становятся не просто трендом, а насущной необходимостью. Отечественные цифровые разработки, основанные на искусственном интеллекте и машинном зрении, позволяют не только спасать жизни, но и снижать экономические потери. Они снимают угрозу природных катастроф, уменьшают ущерб лесному фонду региона, имуществу ямальцев. Наши умные камеры уже хорошо зарекомендовали себя в других регионах, например, Красноярском крае, Чувашии, Краснодаре, Твери, помогая следить за пожарной безопасностью. Уверен, на Крайнем Севере МТС также внесет свой вклад в борьбу за сохранение лесов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

«Каждое лето лесные пожары становятся настоящим бедствием для многих регионов. Умные технологии помогают предотвратить очаги возгорания на начальной стадии в первые сутки, которые не всегда возможно обнаружить с помощью рейдов. Зачастую, это могут быть «слепые зоны» и территории, которые не просматриваются «человеческим глазом» в режиме 24/7. В этом сезоне система раннего обнаружения пожаров уже показала свою эффективность – помогла нам зафиксировать пожар в пригороде Ноябрьска», — сказал директор Единой дежурно-диспетчерской службы города Ноябрьска Юрий Козырев.