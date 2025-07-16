Портал открытых данных возобновил свою работу

Минэкономразвития России запустило обновленный государственный Портал открытых данных. Он представляет собой комплексную систему, обеспечивающую прозрачность работы органов власти и предоставляющую централизованный доступ к открытой информации для всех граждан и организаций страны. В дальнейшем функционал портала будет дорабатываться и расширяться, в том числе по предложениям бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Минэкономразвития России.

По словам директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимира Волошина, открытость данных сегодня — это не просто доступ к информации, а рабочий инструмент для бизнеса, государственного управления, развития и обучения технологий искусственного интеллекта.

«Запуск нового портала станет важным шагом в развитии цифровой экосистемы государства, обеспечивая граждан и бизнес актуальной и удобной для использования информацией. Обновленная версия Портала получила более 10 новых функциональных решений, направленных на повышение удобства пользователей, улучшение визуализации данных и соответствие современным требованиям безопасности», — сказал Владимир Волошин.

Ключевые изменения коснулись обновленного дизайна интерфейса, расширения функционала контроля за ведением паспортов наборов данных, личных кабинетов для пользователей и поставщиков информации. На интерактивной карте субъектов России можно ознакомиться с перечнем легитимных поставщиков данных. Пользователи теперь могут визуализировать наборы данных в графическом виде, анализировать статистику через BI-инструменты. Через чат-бота на базе искусственного интеллекта, который пока обучается на основании запросов пользователей, можно получать оперативные ответы о работе и содержании Портала.

«При разработке обновленного Портала исходили из необходимости создать удобное пространство, которое позволит эффективно работать с открытыми данными, в том числе будет иметь понятную навигацию. Для этого предусмотрен полнотекстовый поиск, который охватывает все разделы системы. Поставщики информации доступны в реестре с фильтрами по названию, типу организации, региону и другим параметрам. Наборы данных сопровождаются статистикой просмотров и скачиваний, возможностью фильтрации и выгрузки в машиночитаемых форматах. Помимо этого, постарались сделать Портал полезным с точки зрения наполненности именно качественными наборами данных, в том числе предусмотрен функционал направления запроса о подготовке и опубликовании востребованных данных, которые в настоящее время не представлены на портале», — сказал Владимир Волошин, добавив, что на данный момент загружено порядка пяти тысяч наборов данных, а также, что в дальнейшем планируется доработка функционала Портала, учитывая пожелания пользователей и бизнеса.

Портал полностью соответствует требованиям Методических рекомендаций по публикации открытых данных версии 4.0, включая автоматизацию формирования паспортов наборов, проверку на форматно-логический контроль и интеграцию с ЕСИА.